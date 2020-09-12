Бюджет "Урала" планируется увеличить в 1,5-2 раза в течение 2-3 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Бюджет екатеринбургского футбольного клуба "Урал" планируется увеличить в 1,5-2 раза в течение 2-3 лет. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Пумпянский.

"Сегодняшний бюджет не позволяет говорить о топовых задачах. На первых порах, если в 1,5-2 раза [больше]. Я думаю, 2-3 года мы будем к этому стремиться", - сказал он, не уточнив суммы.

Пумпянский добавил, что планируется усилить работу со спонсорами, с властями Свердловской области и с попечительским советом. По его словам, клуб должен окупать себя, так как инвесторы долго не смогут его финансировать.

Президент "Урала" Григорий Иванов уточнил, что бюджет клуба составляет 1,3 млрд рублей. Собственные доходы колеблются от 150-200 млн рублей в год. По его словам, отдельного трансферного бюджета в клубе нет, поэтому покупать новых игроков клубу затруднительно.

После шести туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В седьмом туре екатеринбуржцы сыграют 12 сентября на своем поле с "Химками".