Футболист Ананидзе расторг контракт с "Ротором"

ТАСС, 12 сентября. Грузинский полузащитник Джано Ананидзе по обоюдному согласию расторг контракт с футбольным клубом "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Причиной завершения соглашения стала травма колена 27-летнего футболиста. Контракт расторгнут без дополнительных выплат.

"Когда я приехал с Кипра в Грузию, у меня уже были проблемы с коленом (до перехода в "Ротор" Ананидзе выступал за кипрский "Анортосис" - прим. ТАСС). Начался карантин, связанный с пандемией, и у меня не оказалось возможности, чтобы заняться своей реабилитацией: я застрял в Тбилиси и не мог полноценно тренироваться. Мне позвонил агент и рассказал про вариант с "Ротором", я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую, - отметил Ананидзе. - У меня было одно условие, что если я буду готов на все 100%, то пробую, если нет, то от клуба мне ничего не нужно и я разрываю контракт, мы условились, что к концу августа, если все будет хорошо, я приеду и начну тренироваться в общей группе".

"Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы - колено до сих пор меня беспокоит и, возможно, мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт. Благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но к сожалению, я не смог помочь команде. Скажу, что такую мощную поддержку, как у "Ротора", я видел только у четырех-пяти клубов в стране, очень хотелось поиграть при таких трибунах, но не сложилось", - заключил он.

Ананидзе является воспитанником московского "Спартака", всего за клуб он провел 146 матчей, в которых забил 16 мячей. Он является самым молодым автором гола в истории "Спартака" (16 лет). В 2017 году в составе красно-белых Ананидзе стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Также полузащитник на правах аренды выступал за "Ростов", с которым выиграл Кубок России сезона-2013/14, и самарские "Крылья Советов". За сборную Грузии полузащитник провел 45 матчей, в которых забил семь мячей.