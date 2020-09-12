Академию футбола в Екатеринбурге введут в эксплуатацию в июле 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство академии футбола в Екатеринбурге будет завершено весной 2021 года, к июлю ее планируется ввести в строй. Об этом журналистам рассказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

"Буквально вчера я был на стройке, все мы посмотрели. Я думаю, что к июлю следующего года академия будет введена в строй. Самое главное, что у нас много талантливых мальчишек в области, которых нам негде поселить, потому что в школе олимпийского резерва всего восемь мест для "Урала", а ребят много хороших. Если мы построим академию, то будет у нас, где жить, и ребята приедут не только из Свердловской области, но и из других регионов рядом, где нет команды: Челябинская область, Тюмень", - сказал Иванов.

Он добавил, что из других регионов уже поступают заявки на подготовку молодых футболистов.

Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в спортивно-образовательный кластер, который призван решить важнейший вопрос подготовки собственных резервов и воспитания спортсменов высочайшего класса. Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России.

В сезоне-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги "Урал" располагается на 11-м месте в турнирной таблице после шести туров. В седьмом туре екатеринбуржцы примут "Химки" 12 сентября, встреча начнется в 16:30 мск.