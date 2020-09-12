Буянова уверена, что фигурист Воронов после завершения карьеры найдет свою нишу в жизни

В пятницу 32-летний Воронов объявил, что завершает карьеру.

"Всегда печально, когда спортсмен заканчивает, но каждый должен суметь сделать этот шаг. Сергей - настоящий трудоголик, профессионал, хорошо знал и любил свое дело. В таком возрасте фигурист очень профессионально относится к своему делу, и это приятно было видеть. И я уверена, Сергей найдет свою нишу в жизни после спорта, от всей души желаю ему большого счастья", - сказала Буянова.

Воронов является серебряным (2014) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы, бронзовым призером финала Гран-при (2014/15). В 2015 году он стал серебряным призером командного чемпионата мира, дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009). На последнем национальном первенстве занял девятое место.