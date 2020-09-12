ФК "Урал" планирует усилить состав в линии нападения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" планирует усилить состав в линии нападения, но для этого клубу надо найти хорошего нападающего из числа игроков других клубов или собственных воспитанников. Об этом сообщил ТАСС в субботу президент клуба Григорий Иванов.

"Нам надо найти нападающего. Если получится, то будет хорошо. Может быть, и своих ребят выставим, может, приглашенных", - сказал он.

Иванов добавил, что "Урал" не ведет переговоров с нападающим Павлом Погребняком о его возвращении в любой роли. "Пока таких планов нет", - ответил Иванов на соответствующий вопрос о возможном возвращении.

Погребняк выступал за "Урал" с лета 2018 года. В чемпионате и Кубке России 36-летний форвард провел 33 матча за команду из Екатеринбурга, забив восемь мячей и трижды ассистировав партнерам. Контракт с "Уралом" у Погребняка закончился в июле 2020 года.

После шести туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В седьмом туре екатеринбуржцы сыграют 12 сентября на своем поле с "Химками".