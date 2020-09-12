Григорий Иванов: "Урал" хочет вести с ЦСКА переговоры по Помазуну, если будет возможно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" будет вести переговоры с ЦСКА о покупке арендованного вратаря Ильи Помазуна, если будет такая возможность. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Арендное соглашение 24-летнего Помазуна рассчитано до конца сезона-2020/21, за "Урал" он провел четыре матча в текущем чемпионате Тинькофф - Российской премьер-лиги, в которых пропустил два мяча и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

"Планы есть всегда. Нас радует Илья. Если будет такая возможность, будем вести с ЦСКА переговоры, но он и ЦСКА нужен", - сказал Иванов.

После шести туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В седьмом туре екатеринбуржцы сыграют 12 сентября на своем поле с "Химками".