Плющенко: Воронов после ухода из спорта может найти себя в новой роли, в том числе тренера

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Завершивший карьеру фигурист Сергей Воронов может найти себя в новых ипостасях, в том числе и в качестве тренера. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В пятницу 32-летний Воронов объявил, что завершает карьеру.

"Желаю Сереже после спорта найти себя - может быть, в качестве тренера, может быть, в каких-то новых ипостясях. Он очень умный человек, с большим хорошим опытом. Желаю ему не останавливаться, двигаться дальше. Всего ему самого хорошего", - сказал Плющенко.

Воронов является серебряным (2014) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы, бронзовым призером финала Гран-при (2014/15). В 2015 году он стал серебряным призером командного чемпионата мира, дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009). На последнем национальном первенстве занял девятое место.