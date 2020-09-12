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Фигурное катание

Тарасова пожелала завершившему карьеру фигуристу Воронову счастливого жизненного пути

В пятницу 32-летний Воронов сообщил о завершении карьеры
Тренер Татьяна Тарасова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Тренер Татьяна Тарасова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Известный российский тренер Татьяна Тарасова пожелала российскому фигуристу Сергею Воронову, завершившему спортивную карьеру, счастливого жизненного пути и интересной работы. Об этом Тарасова заявила ТАСС.

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В пятницу 32-летний Воронов в своем Instagram сообщил о завершении карьеры.

"Я хочу пожелать Воронову счастливого пути, счастливой дальнейшей жизни и интересной работы", - сказала Тарасова.

Воронов является серебряным (2014) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы, бронзовым призером финала Гран-при (2014/15). В 2015 году он стал серебряным призером командного чемпионата мира, дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009). На последнем национальном первенстве он занял девятое место.

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