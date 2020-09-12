Кириенко: боевые искусства развивают в спортсменах умение уважать и быть ответственным

"Конечно, для многих любителей боевые искусства - это прежде всего техника и знание приемов, - говорится в тексте обращения, поступившего в распоряжение ТАСС. - Но мы с вами прекрасно знаем: это не так. Боевые искусства - это в первую очередь философия жизни, это умение анализировать, мыслить, познавать окружающий мир и самого себя как часть этого мира, умение уважать и быть ответственным. Вот как раз эти две ценности - уважение и ответственность - в этом году были и остаются наиболее востребованными".

"Боевые искусства - это всегда передача опыта и знаний, это наставничество, о котором участники форума будут много говорить. К сожалению, одного великого наставника этот високосный год у нас забрал, мы простились с Абдулманапом Нурмагомедовым. Но давайте помнить, о чем говорил Мастер, как напутствовал он своих учеников: "Ты занимаешься этим, потому что продолжаешь нечто более крупное и великое". Я искренне желаю вам, чтобы это понимание вас не покидало, каждый из вас - и организаторов, и участников, и экспертов форума - продолжает сегодня нечто более крупное и великое: наше общее дело развития боевых искусств в России", - отмечается в сообщении.

Форум боевых искусств проводится в субботу университетом "Синергия" совместно с РСБИ при поддержке Минспорта РФ.