Матыцин: боевые искусства являются одним из самых массовых направлений в России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Боевые искусства являются одним из наиболее массовых спортивных направлений в России. Об этом говорится в приветственном слове министра спорта РФ Олега Матыцина, обращенном к участникам Форума боевых искусств в Москве.

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"Вовлечение россиян в систематические занятия физической культурой и спортом - приоритетная задача государства, а боевые искусства являются одним из наиболее массовых спортивных направлений в нашей стране, - говорится в тексте обращения, поступившего в распоряжение ТАСС. - Форум объединит известных российских и зарубежных мастеров и экспертов боевых искусств, которые поделятся бесценным опытом с участниками мероприятия. Показательные выступления ведущих спортсменов, знакомство с новыми направлениями боевых искусств подарят зрителям со всего мира незабываемые впечатления".

"Уверен, форум станет эффективной площадкой для старта новых, интересных идей и проектов, направленных на популяризацию занятий спортом среди представителей разных поколений", - отмечается в тексте.

Форум боевых искусств проводится в субботу университетом "Синергия" совместно с Российским союзом боевых искусств (РСБИ) при поддержке Минспорта.