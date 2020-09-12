Умер бывший глава WADA Джон Фейхи

ТАСС, 12 сентября. Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) австралиец Джон Фейхи скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

"Джон был превосходным президентом организации и выдающимся человеком. Он строго придерживался своих ценностей и всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта. Он был отличным лидером, чиновником и джентльменом, всем, кто работал с ним в WADA, будет его не хватать", - заявил генеральный директор агентства Оливер Ниггли.

Фейхи был вторым президентом WADA после британца Ричарда Паунда, проработав во главе организации с 2008 по 2013 год. При нем агентство заключило множество соглашений в фармацевтической сфере, а также усилило работу с правоохранительными органами.

С 1984 по 1996 год он входил в парламент штата Новый Южный Уэльс, после чего занял пост министра финансов Австралии, проработав в должности около шести лет.