Тарпищев: нервы помешали Медведеву одержать победу над Тимом в полуфинале US Open

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев не смог обыграть австрийца Доминика Тима в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису из-за того, что не сумел совладать с нервами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В ночь на субботу Медведев (третий номер посева) уступил Тиму (2) со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Во втором и третьем сетах россиянин подавал на партию, но оба раза соперник делал обратный брейк.

"Нервная система трещала по швам у Медведева по ходу матча, это было видно, - сказал Тарпищев. - Первый сет уступил из-за вспыльчивости. Дальше пытался искать варианты, больше ходил к сетке, рвал темп, но было много брака от себя и нюансов, решивших матч не в его пользу. Но если бы он выиграл второй сет, все было бы иначе, по статистике за два сета Даня пробегал больше на километр, а по итогам трех уже Тим был впереди".

"В третьем сете Медведев проиграл со счета 5:2 в свою пользу, сконцентрировавшись на своей подаче, тем самым нарушив негласный закон тенниса: надо взять две-три подачи соперника и не отдать ни одной своей, чтобы рассчитывать на победу. А на этом уровне ошибки тем более не прощаются. Трагедии нет никакой в любом случае, по качеству игра была хорошая, а нервная система - это дело наигранности", - добавил глава ФТР.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Соревнования завершатся 13 сентября. В финале Тим сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (5).