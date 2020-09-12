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Бокс

Харитонов выразил готовность провести боксерский бой с Александром Емельяненко

В пятницу Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде британца Дэнни Уильямса в дебютном поединке в профессиональном боксе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов выразил готовность провести боксерский поединок с Александром Емельяненко. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

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В пятницу Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде британца Дэнни Уильямса в дебютном поединке в профессиональном боксе.

"Следующий бой у меня будет в ММА, соперника назову чуть позже. Для боя с Емельяненко по правилам бокса мне понадобится потом неделя на восстановление и месяц на подготовку", - сказал Харитонов.

В ноябре прошлого года Емельяненко в первом раунде нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева в боксерском поединке. В июле этого года боец проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA).

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