ЦСКА на выезде победил "Амур" и продлил победную серию до четырех матчей в КХЛ

ТАСС, 12 сентября. ЦСКА в гостях обыграл хабаровский "Амур" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Платинум-Арене" в Хабаровске в присутствии 2 300 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (вторая минута), Сергей Андронов (5), Константин Окулов (25), Максим Мамин (48) и Максим Шалунов (55). У проигравших отличился Александр Горшков (41).

Шалунов забросил 100-ю шайбу в КХЛ (56 в составе ЦСКА и 44 за новосибирскую "Сибирь"). Для 23-летнего Коростелева, ранее представлявшего армейскую "Звезду" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и клубы Американской хоккейной лиги и Хоккейной лиги Онтарио, эта шайба стала первой за ЦСКА. В КХЛ он дебютировал в составе владивостокского "Адмирала" в прошлом сезоне.

Эта победа стала для ЦСКА 16-й над хабаровским клубом в КХЛ, "Амур" побеждал армейцев восемь раз.

ЦСКА после поражения в матче на Кубок Открытия выиграл следующие четыре встречи и возглавляет таблицу Западной конференции, набрав девять очков. "Амур" проиграл все пять игр и, не набрав баллов, замыкает таблицу Востока.

В следующем матче ЦСКА 14 сентября сыграет в гостях с "Барысом" из Нур-Султана, "Амур" в тот же день примет московское "Динамо".