ЦСКА на выезде победил "Амур" и продлил победную серию до четырех матчей в КХЛ

ТАСС, 12 сентября. ЦСКА в гостях обыграл хабаровский "Амур" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Платинум-Арене" в Хабаровске в присутствии 2 300 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (вторая минута), Сергей Андронов (5), Константин Окулов (25), Максим Мамин (48) и Максим Шалунов (55). У проигравших отличился Александр Горшков (41).
Шалунов забросил 100-ю шайбу в КХЛ (56 в составе ЦСКА и 44 за новосибирскую "Сибирь"). Для 23-летнего Коростелева, ранее представлявшего армейскую "Звезду" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и клубы Американской хоккейной лиги и Хоккейной лиги Онтарио, эта шайба стала первой за ЦСКА. В КХЛ он дебютировал в составе владивостокского "Адмирала" в прошлом сезоне.
Эта победа стала для ЦСКА 16-й над хабаровским клубом в КХЛ, "Амур" побеждал армейцев восемь раз.
ЦСКА после поражения в матче на Кубок Открытия выиграл следующие четыре встречи и возглавляет таблицу Западной конференции, набрав девять очков. "Амур" проиграл все пять игр и, не набрав баллов, замыкает таблицу Востока.
В следующем матче ЦСКА 14 сентября сыграет в гостях с "Барысом" из Нур-Султана, "Амур" в тот же день примет московское "Динамо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|5
|3
|0
|1
|0
|1
|0
|15-7
|9
|2
|СКА
|4
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|14-10
|7
|3
|Локомотив
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-8
|6
|4
|Йокерит
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-1
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-9
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|12-13
|4
|8
|Витязь
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-8
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|2
|10
|Сочи
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|4-11
|2
|11
|Динамо М
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|15-3
|8
|2
|Автомобилист
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|14-5
|7
|3
|Металлург
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|11-6
|6
|4
|Салават Юлаев
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-11
|6
|5
|Ак Барс
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|11-12
|6
|6
|Барыс
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|11-12
|5
|7
|Торпедо НН
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|14-15
|4
|8
|Трактор
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6-7
|3
|9
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-11
|2
|10
|Сибирь
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|5-9
|1
|11
|Куньлунь
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4-15
|0
|12
|Амур
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-24
|0