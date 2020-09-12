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КХЛ

ЦСКА на выезде победил "Амур" и продлил победную серию до четырех матчей в КХЛ

"Амур" проиграл все пять матчей на старте сезона
Хоккеисты ЦСКА Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 12 сентября. ЦСКА в гостях обыграл хабаровский "Амур" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Платинум-Арене" в Хабаровске в присутствии 2 300 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (вторая минута), Сергей Андронов (5), Константин Окулов (25), Максим Мамин (48) и Максим Шалунов (55). У проигравших отличился Александр Горшков (41).

Шалунов забросил 100-ю шайбу в КХЛ (56 в составе ЦСКА и 44 за новосибирскую "Сибирь"). Для 23-летнего Коростелева, ранее представлявшего армейскую "Звезду" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и клубы Американской хоккейной лиги и Хоккейной лиги Онтарио, эта шайба стала первой за ЦСКА. В КХЛ он дебютировал в составе владивостокского "Адмирала" в прошлом сезоне.

Эта победа стала для ЦСКА 16-й над хабаровским клубом в КХЛ, "Амур" побеждал армейцев восемь раз.

ЦСКА после поражения в матче на Кубок Открытия выиграл следующие четыре встречи и возглавляет таблицу Западной конференции, набрав девять очков. "Амур" проиграл все пять игр и, не набрав баллов, замыкает таблицу Востока.

В следующем матче ЦСКА 14 сентября сыграет в гостях с "Барысом" из Нур-Султана, "Амур" в тот же день примет московское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА530101015-79
2СКА430001014-107
3Локомотив430000114-86
4Йокерит32000019-14
5Северсталь32000019-94
6Спартак420000210-124
7Динамо Мн411000212-134
8Витязь310000210-82
9Динамо Р31000027-92
10Сочи30100024-112
11Динамо М30000034-80
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Авангард440000015-38
2Автомобилист430010014-57
3Металлург430000111-66
4Салават Юлаев430000114-116
5Ак Барс412000111-126
6Барыс420001111-125
7Торпедо НН410100214-154
8Трактор31000116-73
9Нефтехимик31000025-112
10Сибирь40001035-91
11Куньлунь40000044-150
12Амур50000058-240

 

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