СМИ: "Локомотив" предложил "Порту" €12 млн за трансфер Тикиньо

ТАСС, 12 сентября. Российский футбольный клуб "Локомотив" сделал португальскому "Порту" окончательное предложение по трансферу нападающего Тикиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание А Bola.

По информации источника, ранее железнодорожники предлагали за 29-летнего бразильца €10 млн, но повысили предложение до €12 млн. Португальская сторона не намерена продавать игрока менее чем за €15 млн.

Тикиньо выступает за "Порту" с 2017 года, за это время он провел в составе команды 140 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 19 голевых передач. В составе клуба он дважды стал чемпионом Португалии и один раз - обладателем кубка страны.

"Локомотив" после шести туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. В седьмом туре команда Марко Николича сыграет 14 сентября в гостях с "Ростовом".