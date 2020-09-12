Подвели нервы и ошибка судьи. Медведев в трех сетах уступил Тиму в полуфинале US Open

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах уступил Доминику Тиму в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) в пользу 27-летнего австрийца.

Медведев, у которого был третий номер посева, и Тим (2) ехали на турнир в США в качестве претендентов на победу. После отказа от участия в Открытом чемпионате США прошлогоднего победителя испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера главным фаворитом считался первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новак Джокович. Однако в матче четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой сербский теннисист был дисквалифицирован за неспортивное поведение после того, как сильно откинул мяч ракеткой и попал в линейного судью, нанеся травму. При этом организаторы подчеркнули, что на их решение повлияло не первое проявление агрессии Джоковичем в том матче. Занимающий пятое место в мировом рейтинге Медведев уверенно дошел до полуфинала, не проиграв соперникам ни сета. В четвертьфинале 24-летний россиянин переиграл соотечественника Андрея Рублева. Третья ракетка мира Тим проиграл до полуфинала одну партию, это случилось в матче третьего круга с хорватом Марином Чиличем. В активе Медведева семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил Надалю в пяти сетах. Тим одержал 16 побед на соревнованиях ATP. Австриец ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема. Он дважды выходил в финал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Открытого чемпионата Австралии (2020). На Открытом чемпионате США спортсмен ранее не добирался дальше четвертьфинала. Тим и Медведев ранее встречались между собой трижды. На счету россиянина была одна победа при двух поражениях. Нервная система Медведева трещала по швам Первый сет полуфинала Медведев проиграл во многом из-за ошибки судьи на вышке. На брейк-поинте при счете 2:3 мяч после первой подачи россиянина попал в заметный аут. Австриец принял подачу, после чего Медведев подставил ракетку под мяч, находясь в полной уверенности, что судьи засчитают аут, и готовности исполнить вторую подачу. Однако судьи не увидели аут и присудили победное очко в важном гейме Тиму.

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Российский теннисист попросил у главного судьи видеопросмотр и получил отказ, поскольку после эпизода прошло уже два удара. После этого Медведев пошел на половину корта соперника, что запрещено делать правилами, и получил предупреждение от судьи на вышке. Затем россиянин назвал арбитра "не очень умным" и обратился к супервайзеру (представителю организаторов турнира). "Ой, простите, кажется, я кого-то "убил", да? Мои извинения. Мои искренние извинения за то, что я пошел на его половину", - сказал российский теннисист. После проигранного из-за судейской ошибки гейма Медведев много ошибался и проиграл сет со счетом 2:6, еще раз отдав свою подачу. В двух следующих партиях российский теннисист показывал хорошую игру, но допускал ошибки в решающие моменты. В начале второго сета Медведев выиграл гейм на подаче соперника, после чего до счета 5:4 теннисисты брали свою подачу. В десятом гейме Медведев допустил ряд ошибок на своей подаче и позволил австрийцу сравнять счет. В следующем гейме у Медведева было пять брейк-поинтов, ни один из которых он не использовал и проиграл партию на тайбрейке, где у него был один сетбол. "Нервная система трещала по швам у Медведева по ходу матча, это было видно. Первый сет он уступил из-за вспыльчивости. Дальше пытался искать варианты, больше ходил к сетке, рвал темп, но было много брака от себя и нюансов, решивших матч не в его пользу. Но если бы он выиграл второй сет, все было бы иначе", - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Тим поборется за титул со Зверевым В начале третьей партии Медведев снова сумел сделать брейк и подавал на сет при счете 5:3, по ходу гейма имел сетбол. Однако австрийцу удалось выиграть гейм на подаче россиянина и довести дело до второго в матче тайбрейка, который снова остался за Тимом (7:5).