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Футбол в России

Матч ФНЛ "Шинник" - "Енисей" отменен из-за коронавируса в красноярском клубе

Встреча должна была пройти 13 сентября

ТАСС, 12 сентября. Матч девятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между ярославским "Шинником" и "Енисеем" отменен из-за случаев заражения коронавирусом в красноярской команде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Встреча должна была пройти 13 сентября. В субботу стало известно о выявлении в "Енисее" ряда положительных результатов тестов, позднее в пресс-службе "Енисея" сообщили ТАСС о двух случаях заражения среди игроков. Дальнейшее решение по встрече будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Ранее по аналогичной причине в ФНЛ были отменены два матча брянского "Динамо" против столичного "Спартака-2" и нижнекамского "Нефтехимика". За неявку (брянский клуб ушел на карантин) клубу засчитали два технических поражения.

После восьми туров "Енисей" занимает восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков. 

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