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Летние олимпийские виды спорта

Эдуард Безуглов избран президентом Федерации легкой атлетики Московской области

Также Безуглов является главой антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии федерации, врачом сборной России по футболу
Президент Федерации легкой атлетики Московской области Эдуард Безуглов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Президент Федерации легкой атлетики Московской области Эдуард Безуглов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов избран президентом Федерации легкой атлетики Московской области. Об этом он рассказал ТАСС.

Безуглов с 6 марта по 30 июня 2020 года занимал пост вице-президента. Он является главой антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии федерации, врачом сборной России по футболу.

"Меня назначили президентом Федерации легкой атлетики Московской области 20 минут назад", - сказал Безуглов.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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