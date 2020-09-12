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Фигурное катание

Зрителей прокатов сборной России в "Мегаспорте" попросили не кидать на лед цветы и игрушки

Такая мера принята по требованию Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической обстановкой

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Зрителям контрольных прокатов сборной России, которые стартуют в субботу на арене "Мегаспорт" в Москве, не рекомендовали после выступлений спортсменов кидать им на лед цветы и игрушки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

"Цветы и игрушки на контрольных прокатах на этот раз по требованию Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической обстановкой не рекомендуются, об этом предупреждали зрителей при покупке билетов. Однако в федерации фигурного катания предусмотрена ситуация на тот случай, если кто-то из зрителей все-таки бросит на лед подарки для спортсменов - их быстро соберут со льда и передадут по назначению", - сообщили в пресс-службе.

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию пройдут в "Мегаспорте" 12-13 сентября.

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