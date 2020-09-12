ПФЛ подтвердила отмену матча "Авангард" - "Металлург-Видное" из-за коронавируса у гостей

ТАСС, 12 сентября. Встреча шестого тура группы 3 Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Авангард" (Курск) - "Металлург-Видное" не состоится в субботу из-за наличия зараженных коронавирусом в составе подмосковной команды. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

По итогам тестирования в клубе был выявлен ряд случаев заражения, точное число инфицированных не сообщается. Как сообщила пресс-служба подмосковного клуба, игроки, тренерский штаб и персонал будут находиться на обязательном карантине в течение восьми дней. На следующей неделе состоится повторное тестирование, по итогам которого будет принято решение о проведении игры "Металлург-Видное" - "Калуга".

Ранее в ПФЛ по причине неявки из-за случаев заражения коронавирусом два технических поражения были засчитаны клубам "Зенит-Ижевск" и "Носта", по одному - командам "Металлург-Липецк" и "Сахалин" (Южно-Сахалинск). В Олимп - Футбольной национальной лиге из-за коронавируса были отменены два матча брянского "Динамо", которому были присуждены два технических поражения за неявку (брянский клуб ушел на карантин), а также встреча "Шинник" (Ярославль) - "Енисей" (Красноярск) из-за случаев заражения в составе гостей.

После пяти туров "Металлург-Видное" с шестью очками идет на девятом месте турнирной таблицы группы 3.