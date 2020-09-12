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Футбол в России

"Тамбов" победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Тамбова" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Тамбова"
© Гавриил Григоров/ТАСС

САРАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" обыграли "Уфу" со счетом 2:0 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи.

Голы забили Алексей Грицаенко (42-я минута) и Михаил Костюков (79). Лучшим игроком матча был признан Грицаенко.

В пятницу главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сообщил, что его команду задержали в аэропорту Саранска, поскольку у водителя автобуса не оказалось справки об отрицательном тесте на коронавирус. Специалист отметил, что игроки находились в аэропорту вместо того, чтобы готовиться к предстоящей встрече.

"Тамбов" одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в семи матчах. "Уфа" идет 13-й, имея в активе пять очков после семи встреч.

В следующем туре подопечные Сергея Первушина 20 сентября в гостях встретятся с московским "Локомотивом", а 16 сентября на выезде сыграют с пятигорским клубом "Машук-КМВ" на групповом этапе Бетсити - Кубка России. "Уфа" в этот же день встретится на выезде с "Ленинградцем" в Кубке России, а 20 сентября в рамках восьмого тура РПЛ дома примет столичный ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак642010-514
2Зенит641110-313
3Сочи63309-612
4Динамо63216-311
5ЦСКА631210-610
6Ростов63124-510
7Ахмат63128-910
8Локомотив62227-68
9Краснодар62227-48
10Рубин622210-98
11Тамбов72147-107
12Урал61323-56
13Уфа71245-135
14Арсенал61236-85
15Химки60334-83
16Ротор60243-92

 

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