"Тамбов" победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

САРАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" обыграли "Уфу" со счетом 2:0 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи.
Голы забили Алексей Грицаенко (42-я минута) и Михаил Костюков (79). Лучшим игроком матча был признан Грицаенко.
В пятницу главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сообщил, что его команду задержали в аэропорту Саранска, поскольку у водителя автобуса не оказалось справки об отрицательном тесте на коронавирус. Специалист отметил, что игроки находились в аэропорту вместо того, чтобы готовиться к предстоящей встрече.
"Тамбов" одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в семи матчах. "Уфа" идет 13-й, имея в активе пять очков после семи встреч.
В следующем туре подопечные Сергея Первушина 20 сентября в гостях встретятся с московским "Локомотивом", а 16 сентября на выезде сыграют с пятигорским клубом "Машук-КМВ" на групповом этапе Бетсити - Кубка России. "Уфа" в этот же день встретится на выезде с "Ленинградцем" в Кубке России, а 20 сентября в рамках восьмого тура РПЛ дома примет столичный ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|3
|Сочи
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|6
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|7
|Ахмат
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|8
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|9
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|10
|Рубин
|6
|2
|2
|2
|10-9
|8
|11
|Тамбов
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|12
|Урал
|6
|1
|3
|2
|3-5
|6
|13
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|5-13
|5
|14
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|15
|Химки
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2