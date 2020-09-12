"Тамбов" победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

САРАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" обыграли "Уфу" со счетом 2:0 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи.

Голы забили Алексей Грицаенко (42-я минута) и Михаил Костюков (79). Лучшим игроком матча был признан Грицаенко.

В пятницу главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сообщил, что его команду задержали в аэропорту Саранска, поскольку у водителя автобуса не оказалось справки об отрицательном тесте на коронавирус. Специалист отметил, что игроки находились в аэропорту вместо того, чтобы готовиться к предстоящей встрече.

"Тамбов" одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в семи матчах. "Уфа" идет 13-й, имея в активе пять очков после семи встреч.

В следующем туре подопечные Сергея Первушина 20 сентября в гостях встретятся с московским "Локомотивом", а 16 сентября на выезде сыграют с пятигорским клубом "Машук-КМВ" на групповом этапе Бетсити - Кубка России. "Уфа" в этот же день встретится на выезде с "Ленинградцем" в Кубке России, а 20 сентября в рамках восьмого тура РПЛ дома примет столичный ЦСКА.