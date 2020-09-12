Британский боксер Садик проведет неделю в больнице после боя с Чудиновым

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Британский боксер Умар Садик проведет неделю в больнице после поединка с россиянином Федором Чудиновым. Об этом ТАСС сообщили в команде британца.

В пятницу Чудинов победил Садика техническим нокаутом в 12-м раунде в поединке за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг, прошедшем в подмосковных Химках. После боя британцу стало плохо, и он был госпитализирован.

"Приняли решение оставить Умара в больнице на неделю. Угрозы здоровью нет, но нужно проследить состояние в динамике", - сказал собеседник агентства.

Садик был доставлен в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Спортсмену диагностировано сотрясение мозга.

В послужном списке 32-летнего Чудинова теперь 23 победы (16 нокаутом), два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитил. 32-летний Садик потерпел второе поражение, также на его счету 10 побед (6 нокаутом).