Скопцова и Алешин не успели подготовить произвольный танец к прокатам из-за карантина

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Анастасия Скопцкова и Кирилл Алешин поставили новый произвольный танец, но из-за карантина не успели подготовить его к контрольным прокатам сборной России, стартовавшим на арене "Мегаспорт" в Москве. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

Накануне Джонатан Гуррейро, выступающий в дуэте с Тиффани Загорски, сообщил, что партнерша во время подготовки к прокатам заразилась коронавирусом, в результате вся группа Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой оказалась на двухнедельном карантине.

"Мы оставили свой прошлогодний короткий танец. Из-за двухнедельного карантина группы, связанного с коронавирусом, перенесенным Тиффани Загорски, пропустили около двух недель, - рассказал Алешин. - Мы успели поставить новую произвольную программу, но пока не будем катать ее здесь, было не так много времени - слетела подготовка, и физически времени не хватило, чтобы наработать и показать новую программу на контрольных прокатах".

Скопцова отметила волнение из-за того, что их дуэт открывал выступления на прокатах: "Немного волнительно было открывать контрольные прокаты, но это приятное волнение, чувствуется ответственность. Мы безумно соскучились по соревнованиям, и сегодня для нас состоялось приятное возвращение - сразу вышли на горячую публику, все поддерживают, кричат, болеют, мы по этому соскучились".

"Это было тяжелое время - тренировки по видеосвязи, мы сидели в четырех стенах, но все-таки смогли прогрессировать - может, это не так заметно, но техническую стороны мы улучшили", - добавила спортсменка.

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию завершатся 13 сентября.