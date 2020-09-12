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Фигурное катание

Степанова и Букин выступят на Кубке России, несмотря на травму фигуристки

Ранее спортсменка ездила на лечение спины в Германию
Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
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Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая с Иваном Букиным в дуэте в танцах на льду, восстанавливается после лечения и уже на следующей неделе сможет вернуться на лед, чтобы готовиться к этапам Кубка России. Об этом журналистам во время контрольных прокатов сборной сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

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Степанова и Букин пропускают прокаты из-за болезни партнерши. Ранее Жук сообщила ТАСС, что фигуристка ездила на лечение спины в Германию, где ей был сделан укол.

"Врач сказал, что все прошло хорошо, уже на следующий день можно выходить на лед. Этого укола хватает на сезон. С понедельника она начинает полноценные тренировки, а сейчас Саша занимается, закачивает спину. Так что у нас все по плану: выступим на этапах Кубка России, как планировали", - рассказал Свинин.

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