Степанова и Букин выступят на Кубке России, несмотря на травму фигуристки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая с Иваном Букиным в дуэте в танцах на льду, восстанавливается после лечения и уже на следующей неделе сможет вернуться на лед, чтобы готовиться к этапам Кубка России. Об этом журналистам во время контрольных прокатов сборной сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

Степанова и Букин пропускают прокаты из-за болезни партнерши. Ранее Жук сообщила ТАСС, что фигуристка ездила на лечение спины в Германию, где ей был сделан укол.

"Врач сказал, что все прошло хорошо, уже на следующий день можно выходить на лед. Этого укола хватает на сезон. С понедельника она начинает полноценные тренировки, а сейчас Саша занимается, закачивает спину. Так что у нас все по плану: выступим на этапах Кубка России, как планировали", - рассказал Свинин.