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Фигурное катание

Фигуристы Шевченко и Еременко сказали, что во время перерыва занимались саморазвитием

Спортсмены признались, что стартовавшие в субботу контрольные прокаты стали для них праздником
Игорь Еременко и Софья Шевченко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Игорь Еременко и Софья Шевченко
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт фигуристов Софья Шевченко и Игорь Еременко во время вынужденной паузы, связанной с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса, смогли глобально перезагрузиться и заняться саморазвитием. Об этом фигуристы рассказали после выступления с коротким танцем на контрольных прокатах сборной, стартовавших в "Мегаспорте".

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"Самое сложное во время самоизоляции для нас было то, что ни у меня, ни у Игоря нет загородного дома - мы провели карантин в Москве, и так как мы очень сознательные, отказывались от поездок с друзьями, все время провели дома. Конечно, было сложно в четырех стенах, но было время чем-то заняться, переключиться", - рассказала Шевченко.

"Этот период дал глобальную перезагрузку, было время подумать, узнать себя. Очень много времени для саморазвития, так что это тоже было полезно", - отметил Еременко.

Комментируя первое выступление в сезоне, спортсмены рассказали, что контрольные прокаты стали для них праздником. "Каталось здорово, и в этом большая заслуга зрителей. Как только вышли на арену, мы почувствовали праздник. Прием здесь настолько теплый, что арена сразу стала родной, и эта атмосфера заряжала нас очень сильно", - отметила Шевченко.

"Мы очень соскучились по этим ощущениям. Кататься на публику - это совсем другой уровень, очень приятно было, даже несмотря на то, что ограничено количество билетов. Зрители максимально поддерживали, и это очень приятно", - подчеркнул Еременко.

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