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Летние олимпийские виды спорта

Международный олимпийский комитет шокирован казнью борца из Ирана

Навид Афкари был признан виновным в участии в антиправительственных акциях и в убийстве охранника

ТАСС, 12 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) шокирован новостью о казни иранского борца Навида Афкари, который обвинялся в убийстве охранника и участвовал в протестных акциях. Об этом говорится в заявлении МОК, опубликованном пресс-службой организации.

27-летний Афкари был казнен в субботу утром. Ранее МОК призывал власти Ирана не приводить в исполнение приговор к высшей мере наказания, вынесенный Афкари. При этом суд Ирана счел Афкари виновным не только в участии в антиправительственных акциях, но и в убийстве охранника в городе Шираз в 2018 году.

"МОК шокирован сегодняшним заявлением, - говорится в сообщении. - Президент МОК Томас Бах на этой неделе лично обращался к верховному лидеру и президенту Ирана и просил пощады для Навида Афкари, уважая при этом суверенитет страны. Глубоко огорчает, что призывы спортсменов со всего мира и вся закулисная работа МОК вместе с Национальным олимпийским комитетом Ирана, Объединенным миром борьбы (UWW) и Федерацией борьбы Ирана не достигли цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари".

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Летние олимпийские виды спорта
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