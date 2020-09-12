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КХЛ

Овечкин обсудил с губернатором Травниковым развитие хоккея в Новосибирской области

Нападающий "Вашингтона" посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сибирью" и "Куньлунем"

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел встречу с главой Новосибирской области Андреем Травниковым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

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Овечкин и Травников обсудили развитие хоккея в Новосибирской области и подготовку региона к проведению молодежного чемпионата мира в 2023 году. Губернатор сообщил, что на следующей неделе может быть принято решение о возможности увеличения числа зрителей на трибунах домашней арены клуба "Сибирь", сейчас ограничение, введеное в связи с пандемией коронавируса, составляет 25% болельщиков от вместимости стадиона.

Также Овечкин посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Куньлунь Ред Стар" в Новосибирске. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:4. "Сибирь" одержала первую победу в новом сезоне после четырех поражений подряд.

Теги
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