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Фигурное катание

Фигуристы Худайбердиева и Базин считают, что им как новому дуэту не хватает раскованности

Спортсмены отметили, что довольны первым выступлением на публике на контрольных прокатах сборной России
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Гавриил Григоров/ТАСС
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новый российский танцевальный дуэт фигуристов Елизавета Худайбердиева и Егор Базин довольны первым выступлением на публике на контрольных прокатах сборной в "Мегаспорте", однако им еще не хватает раскованности. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

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"Мы довольны, что на публике не сорвали ничего, не запнулись. Физику нужно еще больше нарабатывать, раскованнее все делать, - рассказала Худайбердиева. - Это мой первый взрослый сезон, волнующе, но в меру".

"Думаю, процентов 30 еще нужно сделать - это маленькие детали, которые нужно нарабатывать. 29 февраля мы встали в пару, покатались три недели, а потом все закрылось [из-за пандемии коронавируса]. Месяц мы отдохнули, думали, что все вернется, но нет. Лиза приехала в Тольятти, начали заниматься на полу", - рассказал Базин.

"1 июля (после самоизоляции - прим. ТАСС) мы вышли на лед в Балашихе, начали быстро ставить программу. Нам на руку сыграло то, что мы недавно встали в пару", - считает Худайбердиева.

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