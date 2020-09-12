Фигуристы Худайбердиева и Базин считают, что им как новому дуэту не хватает раскованности

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новый российский танцевальный дуэт фигуристов Елизавета Худайбердиева и Егор Базин довольны первым выступлением на публике на контрольных прокатах сборной в "Мегаспорте", однако им еще не хватает раскованности. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

"Мы довольны, что на публике не сорвали ничего, не запнулись. Физику нужно еще больше нарабатывать, раскованнее все делать, - рассказала Худайбердиева. - Это мой первый взрослый сезон, волнующе, но в меру".

"Думаю, процентов 30 еще нужно сделать - это маленькие детали, которые нужно нарабатывать. 29 февраля мы встали в пару, покатались три недели, а потом все закрылось [из-за пандемии коронавируса]. Месяц мы отдохнули, думали, что все вернется, но нет. Лиза приехала в Тольятти, начали заниматься на полу", - рассказал Базин.

"1 июля (после самоизоляции - прим. ТАСС) мы вышли на лед в Балашихе, начали быстро ставить программу. Нам на руку сыграло то, что мы недавно встали в пару", - считает Худайбердиева.