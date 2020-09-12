Фигуристка Загорски рассказала, что во время карантина успела залечить травму

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в дуэте в танцах на льду с Джонатаном Гуррейро, успела залечить травму во время карантина из-за заражения коронавирусом. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления на контрольных прокатах кандидатов в сборную России на арене "Мегаспорт" в Москве.

Накануне Гуррейро сообщил, что партнерша во время подготовки к прокатам заразилась коронавирусом, в результате вся группа Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой оказалась на двухнедельном карантине.

"Была дома [во время болезни] одна. Врачи приходили в этих больших костюмах, в масках. Один плюс, который я получила от этого, - удалось залечить травму, - рассказала Загорски. - Каждый год было, как будто бы я где-то не долечилась, а сейчас я катаюсь и чувствую себя лучше".

"Надеюсь, дополнительных проблем не будет, - отметила Загорски. - Было неожиданно, мы не знали, что за длительный эффект будет. Были головокружение, слабость, но сильных симптомов не было. Так что все сделала правильно, все хорошо".

"Во-первых, изначально был шок, - рассказал Гуррейро. - Когда она заболела, мы подключили врачей, за ней очень хорошо смотрели. А мы вот на иголках сидели, каждый день спрашивали, все ли хорошо, а Тиффани в свою очередь спрашивала у нас, как мы. Несмотря на то, что Тиффани переболела, мы очень ответственно подходим, все время ходим в масках".

Спортсмены отметили, что им удалось плавно войти в сезон. "У нас очень опытный тренерский штаб, так что мы подошли хорошо, Тиффани начала даже раньше меня, - отметил Гуррейро. - Очень плавно вошли в сезон, если его вообще можно так назвать. Наш тренер Светлана Львовна [Алексеева] очень грамотно все сделала, и от недели к неделе мы набирали форму. Наверное, были бы еще в более хорошей форме, если бы не болезнь".