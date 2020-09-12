Победитель Кубка России - 2020 в гидрофлайте Смирнов назвал свой успех главным в карьере

КОНАКОВО /Тверская область/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победитель Кубка России 2020 года в классе "гидрофлайт" Андрей Смирнов назвал свой успех главным в карьере на данный момент. Об этом он рассказал ТАСС.

Кубок России по водно-моторному спорту в классах "аквабайк" и ряде новых дисциплин стартовал в пятницу в акватории Верхней Волги на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". Смирнов стал победителем в классе "гидрофлайт".

"Для победы в чемпионате России в августе мне не хватило одного балла, здесь же я сделал следующий шаг, - сказал Смирнов. - Обладатель Кубка России по гидрофлайту - это пока что главное мое достижение".

"В Турции был неофициальный чемпионат мира, где я разделил первое-второе место. Но это была скорее сходка любителей. Сейчас все официально, на высоком уровне. Это что-то новое для меня, пока даже не разобрался до конца, что чувствую", - добавил спортсмен.

Кубок России по аквабайку и новым дисциплинам завершится в воскресенье.