Кузбасс подаст заявку на проведение Кубка мира по хоккею с мячом в Кемерове в 2022 году

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области подадут заявку на проведение в 2022 году в Кемерове Кубка мира по хоккею с мячом среди клубов. Об этом сообщил в субботу журналистам губернатор региона Сергей Цивилев.

Турнир планируется провести в ледовом дворце "Кузбасс", который должен быть сдан к июлю 2021 года.

"Мы проговорили, в понедельник подписываем документы, отправляем письма и от своего имени, федерация от своего имени, в правительство РФ о том, чтобы мы участвовали. Объект посмотрели, он соответствует всем требованиям. Теперь заключаем юридическую процедуру. [Планируем] на 2022 год", - сказал Цивилев.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что ледовый дворец предоставляет все возможности для проведения крупнейших соревнований по хоккею с мячом. "Как только объект будет введен в строй, мы максимально сделаем, чтобы все заявки, все предложения со стороны Кузбасса нашли подтверждение в нашем едином календарном плане", - подчеркнул он.

Ледовый дворец "Кузбасс" строится в Кемерове на берегу реки Томь. Генеральным подрядчиком строительства выбрана компания "СДС-Строй" (входит в состав холдинга "Сибирский деловой союз", ХК "СДС"), сумма контракта составила 7,6 млрд рублей. По проекту площадь ледового комплекса составит около 65 тыс. кв. метров, в нем можно будет проводить спортивные соревнования международного уровня по хоккею с мячом, шорт-треку, конькобежному спорту.

Следующий клубный Кубок мира пройдет в Красноярске в декабре.