Московское "Динамо" выиграло у "Барыса" и одержало первую победу в сезоне КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Нур-султанский "Барыс" проиграл московскому "Динамо" со счетом 4:5 в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нур-Султане.
В составе хозяев шайбы забросили Даррен Диц (2-я и 38-я минуты), Кёртис Волк (10) и Линус Виделль (32). У гостей отличились Дмитрий Яшкин (6 и 60), Тему Пулккинен (29), Вадим Шипачев (52) и Даниил Тарасов (65). Пулккинен провел первый матч в сезоне, восстановившись после травмы. Волк набрал очки в пятом матче подряд (2 шайбы + 3 передачи).
"Динамо" одержало первую победу в сезоне, прервав серию из трех поражений. Команда остановилась в шаге от повторения антирекорда по серии из поражений на старте сезона. В 1983 году бело-голубые поочередно уступили нижегородскому клубу "Торпедо" (Горький), московскому "Спартаку", киевскому "Соколу" и столичным "Крыльям Советов", результатом той серии стало увольнение с поста главного тренера Владимира Киселева. "Барыс" не может выиграть у "Динамо" с сентября 2018 года, тогда клуб из Нур-Султана в гостях одержал победу в овертайме со счетом 3:2.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 14 сентября в гостях встретятся с хабаровским "Амуром", а "Барыс" в тот же день на домашней площадке примет столичный ЦСКА.
В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" дома переиграла пекинский "Куньлунь" со счетом 5:4. На матче присутствовал капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", советник генерального директора "Динамо" Александр Овечкин.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|5
|3
|0
|1
|0
|1
|0
|15-7
|9
|2
|СКА
|4
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|14-10
|7
|3
|Локомотив
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-8
|6
|4
|Йокерит
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-1
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-9
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|12-13
|4
|8
|Витязь
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-8
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|2
|10
|Динамо М
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|9-12
|2
|11
|Сочи
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|4-11
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|15-3
|8
|2
|Автомобилист
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|14-5
|7
|3
|Металлург
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|11-6
|6
|4
|Салават Юлаев
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-11
|6
|5
|Барыс
|5
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|15-17
|6
|6
|Ак Барс
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|11-12
|6
|7
|Торпедо НН
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|14-15
|4
|8
|Трактор
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6-7
|3
|9
|Сибирь
|5
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|10-13
|3
|10
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-11
|2
|11
|Куньлунь
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-20
|0
|12
|Амур
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-24
|0