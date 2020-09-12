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КХЛ

Московское "Динамо" выиграло у "Барыса" и одержало первую победу в сезоне КХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу столичного клуба
Хоккеисты "Динамо" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Динамо"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 12 сентября. Нур-султанский "Барыс" проиграл московскому "Динамо" со счетом 4:5 в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нур-Султане.

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В составе хозяев шайбы забросили Даррен Диц (2-я и 38-я минуты), Кёртис Волк (10) и Линус Виделль (32). У гостей отличились Дмитрий Яшкин (6 и 60), Тему Пулккинен (29), Вадим Шипачев (52) и Даниил Тарасов (65). Пулккинен провел первый матч в сезоне, восстановившись после травмы. Волк набрал очки в пятом матче подряд (2 шайбы + 3 передачи).

"Динамо" одержало первую победу в сезоне, прервав серию из трех поражений. Команда остановилась в шаге от повторения антирекорда по серии из поражений на старте сезона. В 1983 году бело-голубые поочередно уступили нижегородскому клубу "Торпедо" (Горький), московскому "Спартаку", киевскому "Соколу" и столичным "Крыльям Советов", результатом той серии стало увольнение с поста главного тренера Владимира Киселева. "Барыс" не может выиграть у "Динамо" с сентября 2018 года, тогда клуб из Нур-Султана в гостях одержал победу в овертайме со счетом 3:2.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 14 сентября в гостях встретятся с хабаровским "Амуром", а "Барыс" в тот же день на домашней площадке примет столичный ЦСКА.

В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" дома переиграла пекинский "Куньлунь" со счетом 5:4. На матче присутствовал капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", советник генерального директора "Динамо" Александр Овечкин.

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4Йокерит32000019-14
5Северсталь32000019-94
6Спартак420000210-124
7Динамо Мн411000212-134
8Витязь310000210-82
9Динамо Р31000027-92
10Динамо М40100039-122
11Сочи30100024-112
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2Автомобилист430010014-57
3Металлург430000111-66
4Салават Юлаев430000114-116
5Барыс520002115-176
6Ак Барс412000111-126
7Торпедо НН410100214-154
8Трактор31000116-73
9Сибирь510010310-133
10Нефтехимик31000025-112
11Куньлунь50000058-200
12Амур50000058-240

 

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