"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в первом матче нового сезона чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 12 сентября. Футболисты "Арсенала" обыграли "Фулхэм" со счетом 3:0 в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Крэйвен Коттедж" в Лондоне при пустых трибунах.

Голы в матче забили Александр Ляказетт (восьмая минута), Габриэль (49) и Пьер-Эмерик Обамеянг (57). Двумя голевыми передачами отметился новичок "Арсенала" Виллиан, перешедший в минувшее трансферное окно из "Челси", ранее бразилец выступал за махачкалинский "Анжи" и донецкий "Шахтер". Ляказетт стал первым игроком, забившим дебютный мяч сезона во второй раз карьере, впервые это произошло в сезоне-2017/18.

Встреча "Фулхэм" - "Арсенал" открыла новый сезон чемпионата Англии. В прошлом сезоне "Фулхэм" выступал во втором по силе дивизионе. "Арсенал" занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата в сезоне-2019/20, но выиграл Кубок Англии, благодаря чему пробился в групповой этап Лиги Европы сезона-2020/21. Позднее подопечные Микеля Артеты завоевали Суперкубок Англии, обыграв действующего чемпиона "Ливерпуль" в серии пенальти.

22-летний Габриэль стал десятым игроком "Арсенала", забившим в своем дебютном матче, при этом бразилец первым забил в гостевой встрече. В предыдущий раз это удавалось бельгийскому защитнику Томасу Вермалену в матче против "Эвертона" в августе 2009 года.

В следующем туре подопечные Артеты примут "Вест Хэм" 19 сентября, а "Фулхэм" в этот же день на выезде встретится с еще одним дебютантом АПЛ "Лидсом". 16 сентября "Фулхэм" в гостях сыграет с клубом "Ипсвич Таун" в 1/32 финала Кубка английской лиги.