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Фигурное катание

Фигурист Самарин считает, что подготовка к сезону должна проходить в спокойном режиме

Спортсмен отметил, что нужно поберечь тело и подойти к главным стартам полностью готовым
Александр Самарин Гавриил Григоров/ТАСС
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Александр Самарин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Призер чемпионата Европы российский фигурист Александр Самарин будет аккуратно готовиться к новому сезону, чтобы избежать травм. Об этом он сообщил журналистам.

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В субботу фигуристы сборной России представляют свои постановки на контрольных прокатах на арене "Мегаспорт" в Москве. Самарин выступил с новой короткой программой на песню "Полюшко-поле". Он выполнил четверной риттбергер, который до этого на соревнованиях исполнял лишь однажды.

"Программа новая, до последнего не разглашал ее, я считаю, это очень правильный выбор в плане музыки, - сказал Самарин. - Хотелось бы не только, чтобы музыка сопровождала, но и чтобы я с залом дышал в унисон. Это невероятная мощь, это [выбор музыки] не связано с карантином, мы начали над ней работать до случившегося. Просто решили отойти и сделать что-то по-настоящему наше, родное".

"Поскольку подготовка не такая как обычно, времени не было все подвести, - добавил фигурист. - Я считаю, не надо сейчас гнаться и рвать себя. Все должно пройти максимально грамотно, постепенно: и поберечь тело, и подойти к главным стартам полностью готовым".

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