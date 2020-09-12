Фигурист Самарин считает, что подготовка к сезону должна проходить в спокойном режиме

В субботу фигуристы сборной России представляют свои постановки на контрольных прокатах на арене "Мегаспорт" в Москве. Самарин выступил с новой короткой программой на песню "Полюшко-поле". Он выполнил четверной риттбергер, который до этого на соревнованиях исполнял лишь однажды.

"Программа новая, до последнего не разглашал ее, я считаю, это очень правильный выбор в плане музыки, - сказал Самарин. - Хотелось бы не только, чтобы музыка сопровождала, но и чтобы я с залом дышал в унисон. Это невероятная мощь, это [выбор музыки] не связано с карантином, мы начали над ней работать до случившегося. Просто решили отойти и сделать что-то по-настоящему наше, родное".

"Поскольку подготовка не такая как обычно, времени не было все подвести, - добавил фигурист. - Я считаю, не надо сейчас гнаться и рвать себя. Все должно пройти максимально грамотно, постепенно: и поберечь тело, и подойти к главным стартам полностью готовым".