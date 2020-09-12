Кузбасс подал заявку на федеральное софинансирование строительства двух спорткомплексов

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Кузбасса подали заявку на софинансирование из федерального бюджета строительства универсального спорткомплекса "Кузбасс-Арена" и ледового дворца "Кузбасс", в котором в 2022 году планируется провести Кубок мира по бенди. Об этом сообщил в субботу ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев по итогам встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

Кемерово подаст заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2022 года

В марте 2020 года во время рабочей поездки в Кузбасс первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова власти региона обратились к нему с просьбой поддержать строительство этих двух спортивных комплексов.

"Министр поддерживает [эти проекты]. Сейчас формируется бюджет на следующий год, там наша заявка есть, посмотрим, какое решение будет у бюджетной комиссии. Мы свою долю региональную исполнили, теперь, чтобы дальше продолжать, нужна доля федеральная", - сказал Цивилев.

Строительство универсального спорткомплекса "Кузбасс-Арена" на 6 тыс. зрителей в Кемерове началось в начале 2020 года, но весной в период распространения коронавируса его приостановили из-за проблем с финансированием, в конце июля работы на площадке были возобновлены. Застройщиком является компания "СДС-Строй" (входит в состав холдинга "Сибирский деловой союз", ХК "СДС"), из областного бюджета на строительство выделено свыше 7,4 млрд рублей.

Арена будет предназначена для проведения матчей по волейболу, баскетболу и мини-футболу, соревнований по единоборствам, а также концертов. Кроме того, в здании будет создан медико-восстановительный центр с бассейном, аэротруба, скалодром, училище спортивного резерва. Объект должен быть введен в эксплуатацию через два года. Планируется, что на площадке "Кузбасс-Арены" пройдет часть матчей мужского чемпионата мира по волейболу, который Россия примет в 2022 году.

Ледовый дворец "Кузбасс" строится в Кемерове на берегу реки Томь и должен быть сдан к июлю 2021 года. Генеральным подрядчиком строительства выбрана компания "СДС-Строй", сумма контракта составила 7,6 млрд рублей. По проекту площадь ледового комплекса составит около 65 тыс. кв. метров, в нем можно будет проводить спортивные соревнования международного уровня по хоккею с мячом, шорт-треку, конькобежному спорту.