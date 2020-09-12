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Фигурное катание

Фигурист Игнатов объяснил ошибки в короткой программе нехваткой концентрации

В субботу фигуристы сборной России представляют свои постановки на контрольных прокатах в Москве, Игнатов допустил ряд ошибок на прыжковых элементах
Макар Игнатов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Макар Игнатов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Макар Игнатов допустил ошибки в короткой программе контрольных прокатов из-за нехватки концентрации. Об этом он сообщил журналистам.

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В субботу фигуристы сборной России представляют свои постановки на контрольных прокатах на арене "Мегаспорт" в Москве. Игнатов допустил ряд ошибок на прыжковых элементах в ходе проката.

"Ощущения очень приятные, хорошие, но чувствовалось волнение, не хватило концентрации, - сказал Игнатов. - Думаю, сейчас я на 50-60% готов. Проблема даже не в исполнении прыжков, а в том, чтобы собрать вместе всю программу, связки".

"Что делал во время карантина? Лежал, ничего не делал. Какие четверные готовы? В принципе все, ну кроме акселя, конечно", - добавил фигурист.

Контрольные прокаты кандидатов в сборную России по фигурному катанию завершатся 13 сентября.

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