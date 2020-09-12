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Фигурное катание

Фигурист Мозалев заявил, что намерен выиграть чемпионат России в сезоне-2020/21

Спортсмен отметил, что надеется подойти к соревновательной части сезона в оптимальной форме
Андрей Мозалев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Андрей Мозалев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев намерен одержать победу на взрослом чемпионате России в сезоне-2020/21. Об этом он сообщил журналистам.

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В субботу фигуристы сборной России представляют свои постановки на контрольных прокатах на арене "Мегаспорт" в Москве. В нынешнем сезоне 17-летний Мозалев дебютирует на взрослом уровне.

"Жду от нового сезона всего того же, что от предыдущего, - сказал Мозалев. - Но это мой первый взрослый сезон, ощущения немного другие, рассчитываю на успешный сезон. Выиграть чемпионат России? Ну да, как минимум".

"Выучил четверной флип, пока только его буду показывать и то, что делал в прошлом году, - добавил фигурист. - Но в произвольной пока будут катать с тройным, завтра сделаю только два четверных тулупа, но заготовка под четверной флип есть. Не думаю, что растеряюсь, надо абстрагироваться от всего, делать свое дело и ни на кого не смотреть".

Фигурист заявил, что надеется подойти к соревновательной части сезона в оптимальной форме. "Я сейчас готов на 90 процентов. Соревнования еще не начались. Скажу одно: к соревнованиям буду готов на сто процентов", - подытожил Мозалев.

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