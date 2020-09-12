"Енисей" готов оспаривать решение об отмене матча ФНЛ в Ярославле

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Игроки "Енисея" могли бы выйти 13 сентября на матч девятого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Шинника" в Ярославле, клуб готов оспаривать решение об отмене встречи. Об этом ТАСС сообщил главный тренер красноярского клуба Александр Тарханов.

Матч между "Шинником" и "Енисеем", запланированный на 13 сентября в Ярославле, был отменен из-за случаев заражения коронавирусом в красноярской команде. Дальнейшее решение по встрече будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Ранее по аналогичной причине в ФНЛ были отменены два матча брянского "Динамо" против столичного "Спартака-2" и нижнекамского "Нефтехимика". За неявку ушедшему на карантин брянскому клубу засчитали два технических поражения.

"Клуб в случае необходимости готов подать апелляцию, - сказал Тарханов. - Наш директор находится сейчас в Москве и связывается с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. У нас команда вполне могла выйти на эту игру, несколько человек [заразившихся] еще не значит, что вся команда не может играть. Это не ситуация в брянском "Динамо", где заразились 11 человек".

"Ситуация очень странная, на данный момент коронавирус в команде подтвержден только у двух футболистов, - сказал Тарханов. - Еще у шести человек накануне матча были подозрительные тесты - четырех из тренерско-административного штаба и двух игроков. Они поехали в больницу, у них взяли анализы, сегодня ничего не подтвердилось, сказали: "У вас все нормально, езжайте назад". Зато игру отменили сразу, заставили подписывать бумаги, все, у кого подозрительные тесты, должны быть госпитализированы", - добавил Тарханов.

Тарханов считает, что футболисты могли подхватить обычную простуду на тренировке. "Перед этим тренировались, было прохладно, и шел дождик, возможно, группа ребят простыла. У полузащитника Александра Зотова до этого была температура, но тест ничего не показал. Должны сейчас лететь в Красноярск, но на обычный рейс команду не пустят, должны заказывать чартер, а это пять-шесть миллионов рублей, сейчас ждем решения", - сказал собеседник агентства.

После восьми туров "Енисей" занимает восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.