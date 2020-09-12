Фигурист Коляда считает, что он изменился и повзрослел за время работы с Мишиным

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда считает, что он повзрослел и изменился во время сотрудничества с тренером Алексеем Мишиным. Об этом фигурист рассказал после выступления с короткой программой на контрольных прокатах кандидатов в сборную России в "Мегаспорте".

В прошлом сезоне Коляда выступил только на контрольных прокатах сборной, затем стало известно, что он пропускает первую часть сезона из-за синусита. В результате спортсмен пропустил весь сезон, а в июле стало известно, что фигурист ушел от своего тренера Нины Чеботаревой и начал сотрудничество с Алексеем Мишиным.

"Классные ощущения (от проката - прим. ТАСС), все удалось, - рассказал Коляда. - Все мы меняемся, и да, наверное, я изменился, и, думаю, что в лучшую сторону. Я повзрослел".

На вопрос журналистов, что могло повлиять на такие перемены, Коляда отметил: "Много факторов".