Спортдиректор "Тамбова": победа над "Уфой" важнее, чем над "Спартаком"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Победы над прямыми конкурентами для футбольного клуба "Тамбов" важнее, чем над "Спартаком". Об этом ТАСС рассказал спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

В субботу "Тамбов" обыграл "Уфу" со счетом 2:0 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Победа на такими командами, как "Уфа", важнее, чем над "Спартаком", - сказал Худяков. - Это прямой конкурент в борьбе за выживание, игра была за шесть очков. Большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, у нас хороший, дружный коллектив, все вместе идем к своей цели, все у нас будет хорошо. Все вопросы с долгами по зарплатам игрокам улажены, в течение двух-трех недель все будет нормально".

"Тамбов" одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в семи матчах. В следующем туре подопечные Сергея Первушина 20 сентября в гостях встретятся с московским "Локомотивом", а 16 сентября на выезде сыграют с пятигорским клубом "Машук-КМВ" на групповом этапе Бетсити - Кубка России.