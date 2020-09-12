Фигуристы Бойкова и Козловский надеются на проведение ЧМ и ЧЕ хотя бы в онлайн-формате

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпионы Европы по фигурному катанию в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский надеются, что вторая половина сезона, в которой обычно проходят чемпионаты Европы и мира, состоится хотя бы в онлайн-формате. Об этом они сообщили журналистам.

В субботу фигуристы сборной России представляют свои постановки на контрольных прокатах.

"Было бы хорошо, чтобы сезон был, - сказал Козловский. - Пусть первая половина будет российской, но вторая половина состоялась - есть конкретные примеры проведения международных турниров даже в режиме онлайн. Думаю, это технический вопрос, и уверен, что Международный союз конькобежцев (ISU) с этим справится".

Фигуристы оценили прокат новой короткой программы. "Немножко волнительно, мы очень рады, потому что то, что мы делаем, - это здорово, замечательно, но без публики это не имеет никакого смысла, - сказал Козловский. - Мы стараемся показывать свои умения, навыки, но все равно мы это делаем для кого-то. Мы счастливы, что потихоньку большой спорт возвращается в эту посткарантинную реальность".

"Наша короткая программа новая для нас - нежная, это программа про нежные чувства, - добавила Бойкова. - Такого мы еще не катали в чистом виде, это последняя встреча декабриста и его жены Александры. Это чувства, подкрепленные драмой, даже трагедий. Это новое для нас, и мы рады, что у нас есть возможность пробовать".

На контрольных прокатах этого сезона запрещено проносить мягкие игрушки и цветы. "Я работала такой девочкой [которая собирает со льда игрушки], нам было приятно выехать, показать себя, отдать их фигуристу, - сказала Бойкова. - Главное, есть болельщики - без игрушек мы переживем, без болельщиков - вряд ли".