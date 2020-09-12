Клуб ВХЛ "Буран" проведет все игры сезона в форме со словами благодарности врачам

ТАСС, 12 сентября. Воронежский клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Буран" в сезоне-2020/21 будет выступать в спортивной форме, на которую добавлена нашивка "Спасибо врачам". Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальной странице "ВКонтакте".

"В знак благодарности и солидарности с врачами хоккеисты "Бурана" проведут сезон-2020/21 со специальной нашивкой. Хоккейный клуб "Буран" выражает глубокую благодарность всем врачам и работникам медицины, которые днем и ночью мужественно сражаются с COVID-19, неустанно стоят на страже нашего здоровья, рискуя своим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за выявленного у игроков и сотрудников заражения коронавирусом было принято решение о переносе матчей "Бурана", а первая домашняя серия "Бурана" пройдет без зрителей. Матч "Буран" - "Лада" перенесен с 8 сентября на 13 ноября, он состоится в Тольятти, а встреча "Буран" - ЦСК ВВС - с 10 сентября на 25 сентября, она пройдет в Самаре.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рф, общее число заразившихся с начала пандемии в регионе выросло до 15 418, из них 14 533 человек выздоровели, 138 умерли.