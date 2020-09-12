Крикунов: Кагарлицкий должен выкладываться в каждой смене, чтобы вернуть свою игру

ТАСС, 12 сентября. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий должен работать над собой и выкладываться в каждой смене, чтобы вернуть свою лучшую игру. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В субботу "Динамо" на выезде обыграло "Барыс" в овертайме со счетом 5:4, одержав первую победу в сезоне. Кагарлицкий выступал за столичную команду в сезоне-2018/19 и в регулярном чемпионате набрал 61 очко (24 гола + 37 результативных передач) в 61 матче. Прошлый сезон форвард провел в СКА, сыграв 36 матчей.

"Нам ничего не надо делать с Кагарлицким, он должен играть и выкладываться в каждой смене, тогда к нему все вернется", - отметил Крикунов.

"Динамо" прервало серию из трех поражений подряд на старте регулярного чемпионата. "После трех поражений вышли атаковать и хотели побыстрее забить, но, к сожалению, сразу же пропустили. Потом проигрывали в две шайбы, но ребята молодцы, сумели переломить игру и в овертайме довели дело до победы. Когда-то эта победа должна была прийти, потому что мы не сачковали, мы работали и готовились", - подчеркнул главный тренер "Динамо".

Первую игру в нынешнем сезоне провели нападающие бело-голубых Тему Пулккинен и Оскар Линдберг. "У нас болела вся команда, Линдберг и Пулккинен вернулись только сегодня. Линдберг выиграл четыре ключевых вбрасывания в концовке, создавал моменты. Но пока немного нет взаимодействия, надо немножко время, и все будет в порядке, вся команда еще наберет форму, мы знаем, как это сделать", - заключил Крикунов.

В следующем матче "Динамо" 14 сентября в гостях встретится с хабаровским "Амуром".