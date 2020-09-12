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Фигурное катание

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин рассказали о работе с Поповой в межсезонье

Бетина Попова является чемпионкой Универсиады 2019 года в танцах на льду
Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пара фигуристов Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин работали с чемпионкой Универсиады в танцах на льду Бетиной Поповой в межсезонье. Об этом они сообщили журналистам.

В субботу фигуристы сборной России представляют свои постановки на контрольных прокатах.

"Мы все вместе работали, - сказал Ходыкин. - Мы поработали с ней в конце того сезона. Основная идея танцорских шагов - Сергея Сергеевича Рослякова".

"Идею программы мы принимали коллективно, каждый скинул по пять вариантов, кто это - не помню уже, - добавил фигурист. - Решали коллегиально".

Также спортсмены отметили, что не ждут ничего от предстоящего сезона. "Как показала практика, нельзя ничего планировать и ждать", - сказала Павлюченко.

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