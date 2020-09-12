Шипачев: хоккеистам "Динамо" в матче с "Барысом" было тяжело психологически

ТАСС, 12 сентября. Игрокам московского "Динамо" было психологически тяжело играть с "Барысом" после трех поражений на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал капитан бело-голубых Вадим Шипачев.

В субботу "Динамо" на выезде обыграло "Барыс" из Нур-Султана в овертайме со счетом 5:4.

"Игра складывалась тяжеловато, опять пропустили голы по своей глупости. Хорошо, что удалось отыграться, и [Даниил] Тарасов забил в овертайме, - сказал Шипачев. - Я и вся команда очень рады, что выиграли эту игру. Надеюсь, что это поможет нам психологически побороть неприятный момент".

"Когда команда выигрывает, самочувствие хорошее. Когда проигрываешь, тяжело восстанавливаться. Было психологически тяжело, сегодняшняя победа дала положительные эмоции, все ребята немножко раскрепостились. Думаю, в следующих матчах нам должно быть попроще", - добавил капитан "Динамо".

Четвертая шайба в ворота "Барыса", заброшенная за 30 секунд до окончания основного времени, была записана на Шипачева. "Я попал в Димку [Яшкина], получилось, что я бросил, и шайба от него изменила направление и зашла. Он там радовался больше меня, кричал. Красавец", - заключил Шипачев.

В следующем матче "Динамо" 14 сентября в гостях встретится с хабаровским "Амуром".