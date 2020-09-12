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Фигурное катание

Щербакова и Валиева рассказали, что громкие трансферы межсезонья на них никак не повлияли

Нынешним летом группу Этери Тутберидзе покинули Александра Трусова, Алена Косторная и Вероника Жилина

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Громкие переходы в межсезонье никак не повлияли на фигуристок группы Этери Тутберидзе Анну Щербакову и Камилу Валиеву. Об этом спортсменки рассказали журналистам после выступления с короткими программами на контрольных прокатах в "Мегаспорте".

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Новый оборот. Косторная вслед за Трусовой перешла от Тутберидзе к Плющенко

Нынешним летом группу Тутберидзе покинули Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина - спортсменки перешли в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

"Трансферные новости никак не повлияли. Я постаралась абстрагироваться", - рассказала Валиева.

"Трансферы проходили рядом со мной. Но я все оставила, как есть, так что меня они не касаются. Мне нечего сказать по этому поводу", - сообщила Щербакова.

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