Фигуристка Щербакова призналась, что до сих пор переживает из-за отмены чемпионата мира

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова до сих пор сожалеет о том, что чемпионат мира в Монреале не состоялся. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной в "Мегаспорте".

Чемпионат мира в Монреале, где должны были выступить сильнейшие российские фигуристы, в том числе воспитанница Этери Тутберидзе Щербакова, был отменен из-за пандемии коронавируса.

"Будет неправдиво с моей стороны сказать, что мне без разницы, очень много эмоций по поводу сезона, до сих пор есть сожаление, что не прошел чемпионат мира, безумно хочется, чтобы в этом году были важные старты, - рассказала 16-летняя Щербакова. - Успокаивает, что это проблемы не только фигурного катания, но и всего мира. А то было бы немного эгоистично".

Серебряный призер чемпионата Европы и финала Гран-при рассказала о своей новой короткой программе на "Элегию" Жюля Массне. "Музыку выбирали тренеры, мне нравится, мне важно, чтобы музыка находила отклик во мне, брала за душу. Я катаю о потере близкого человека, и каждый человек должен понять это по-своему. Платье - тренировочный вариант на прокаты, дальше будет другое", - сказала двукратная чемпионка России.

"Очень непривычно окунуться снова в эту атмосферу, чувствую прилив эмоций. Но было меньше волнения, потому что не понимала, что происходит. Довольна, что выполнила все элементы, но нужно меньше аккуратничать, хотелось бы меньше зацикливаться на элементах, потому что пока еще не оптимальная для меня форма", - отметила фигуристка.