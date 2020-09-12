Фигуристка Валиева сообщила, что за время карантина выросла почти на пять сантиметров

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании Камила Валиева за время карантина выросла на 4-5 сантиметров. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах в "Мегаспорте".

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Валиева пропустила юниорские прокаты кандидатов в сборную и была допущена к взрослым прокатам.

"Я хотела выйти и показать свой максимум, чтобы соответствовать уровню. Выросла сантиметра на 4-5 за время карантина. Сейчас уже привыкла, но сначала было сложно", - рассказала Валиева.

"В короткой программе я катаю птицу, хочу передать эту легкость, в произвольной - "Болеро", и хочу передать этот образ более точно, чтобы движения были очень четкие. Я смотрю на взрослых, стараюсь на них равняться", - добавила спортсменка.

Комментируя "Болеро" в исполнении итальянской фигуристки Каролины Костнер, Валиева отметила: "Оно мне очень понравилось. Надо чуть больше работать, чтобы быть не хуже, чем все остальные".