"Урал" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли подмосковные "Химки" со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".
В составе победителей голы забили Эрик Бикфалви (15-я (с пенальти) и 67-я минуты) и Стефан Страндберг (22), забивший дебютный мяч за "Урал". У "Химок" отличился Аршак Корян (52).
Победа в матче позволила "Уралу" подняться на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, екатеринбургский клуб набрал девять очков в семи матчах. "Химки" идут на 15-й строчке, имея в активе три очка после семи встреч.
В следующем туре "Урал" 19 сентября на домашнем поле примет петербургский "Зенит", а 16 сентября на выезде сыграет с ульяновской "Волгой" на групповом этапе Бетсити - Кубка России. "Химки" в этот же день встретятся на выезде с "Зенитом" из Иркутска в Кубке России, а 18 сентября в рамках восьмого тура РПЛ отправятся в гости к "Краснодару".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|10-3
|13
|3
|Сочи
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|6-3
|11
|5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|6
|Ростов
|6
|3
|1
|2
|4-5
|10
|7
|Ахмат
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|8
|Урал
|7
|2
|3
|2
|6-6
|9
|9
|Локомотив
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|10
|Краснодар
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|11
|Рубин
|6
|2
|2
|2
|10-9
|8
|12
|Тамбов
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|13
|Уфа
|7
|1
|2
|4
|5-13
|5
|14
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|15
|Химки
|7
|0
|3
|4
|5-11
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2