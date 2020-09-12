"Урал" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Эрик Бикфалви (15-я (с пенальти) и 67-я минуты) и Стефан Страндберг (22), забивший дебютный мяч за "Урал". У "Химок" отличился Аршак Корян (52).

Победа в матче позволила "Уралу" подняться на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, екатеринбургский клуб набрал девять очков в семи матчах. "Химки" идут на 15-й строчке, имея в активе три очка после семи встреч.

В следующем туре "Урал" 19 сентября на домашнем поле примет петербургский "Зенит", а 16 сентября на выезде сыграет с ульяновской "Волгой" на групповом этапе Бетсити - Кубка России. "Химки" в этот же день встретятся на выезде с "Зенитом" из Иркутска в Кубке России, а 18 сентября в рамках восьмого тура РПЛ отправятся в гости к "Краснодару".