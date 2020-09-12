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Футбол в России

"Урал" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1
Футболисты "Урала" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты "Урала"
© Петр Ковалев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли подмосковные "Химки" со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".

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В составе победителей голы забили Эрик Бикфалви (15-я (с пенальти) и 67-я минуты) и Стефан Страндберг (22), забивший дебютный мяч за "Урал". У "Химок" отличился Аршак Корян (52).

Победа в матче позволила "Уралу" подняться на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, екатеринбургский клуб набрал девять очков в семи матчах. "Химки" идут на 15-й строчке, имея в активе три очка после семи встреч.

В следующем туре "Урал" 19 сентября на домашнем поле примет петербургский "Зенит", а 16 сентября на выезде сыграет с ульяновской "Волгой" на групповом этапе Бетсити - Кубка России. "Химки" в этот же день встретятся на выезде с "Зенитом" из Иркутска в Кубке России, а 18 сентября в рамках восьмого тура РПЛ отправятся в гости к "Краснодару".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак642010-514
2Зенит641110-313
3Сочи63309-612
4Динамо63216-311
5ЦСКА631210-610
6Ростов63124-510
7Ахмат63128-910
8Урал72326-69
9Локомотив62227-68
10Краснодар62227-48
11Рубин622210-98
12Тамбов72147-107
13Уфа71245-135
14Арсенал61236-85
15Химки70345-113
16Ротор60243-92

 

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