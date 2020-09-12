Мурзагулов: "Уфа" не может конкурировать с другими клубами РПЛ на трансферном рынке

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Слабые результаты футбольного клуба "Уфа" на старте сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) связаны с небольшими финансовыми возможностями, которые не позволяют конкурировать с другими командами на трансферном рынке. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

В субботу в матче седьмого тура РПЛ "Уфа" проиграла на выезде "Тамбову" со счетом 0:2. Команда Вадима Евсеева идет 13-м месте, имея в активе пять очков после семи встреч.

"У нас команда с небольшими финансовыми возможностями, - сказал Мурзагулов. - В этом году промежуток, когда мы могли продать игроков и купить новых на их место и заиграть, был очень коротким и скомканным. Поэтому сейчас происходит то, что происходит, сбалансированности в линиях нет. Она появится, работаем над кадровым вопросом, он будет решен в ближайшее время, а пока такая "болтанка" в игре есть".

"Никаких претензий к тренеру нет, скорее у него есть вопросы к нам, руководству, что игроки ушли, а новые прийти еще не успели. То, что был короткий промежуток между чемпионатами, конечно, не оправдание, мы должны работать лучше, быть готовыми к любым обстоятельствам. У нас есть игроки на карандаше, но часто бывает и так, что клуб кого-то присматривает, но внезапно ряд команд резко в это время повышают свое финансовое благосостояние, при этом непонятно, откуда у них берутся деньги в это сложное время, просто этих футболистов перетаскивают", - добавил собеседник агентства.

"Уфа" должна улучшить турнирное положение

Мурзагулов считает, что "Уфа" улучшит турнирное положение, клуб работает над усилением состава. "Будем работать, думаю, справимся, внизу таблицы задержимся не надолго, уверен в этом. Дальше будем развиваться и стараться приближаться к лидерам. Работа по усилению состава сейчас идет по всем позициям, кроме, пожалуй, вратарской. Что подпишем кого-то в ближайшие дни, анонсировать не спешу: мы разговариваем с интересным нам футболистом, а его забирает другой клуб, ставший вдруг из бедного сразу богатым", - сказал собеседник агентства.

"В "Уфу" идут охотно, понимают, что здесь есть перспектива, поэтому таких ребят и будем находить. У нас не выходят с лавки раз в три месяца на поле на 15 минут, футболисты действительно могут сделать себе дальнейшую карьеру, вот таких игроков мы и ждем, а вот когда видим другие мотивы - побольше денег, то это уже не наш вариант", - заключил Мурзагулов.

"Уфа" 20 сентября встретится на выезде с "Ленинградцем" в Кубке России, а 20 сентября в рамках восьмого тура РПЛ примет столичный ЦСКА.